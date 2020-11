Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 17 novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 17 novembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 32.191 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.238.072. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 733.810. I guariti di oggi sono 15.434, per un totale di 457.798. Si registrano, purtroppo, anche altre 731 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 46.464. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 208.500 Aumentano i ... Leggi su zon (Di martedì 17 novembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di17sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 32.191 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.238.072. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 733.810. I guariti disono 15.434, per un totale di 457.798. Si registrano, purtroppo, anche altre 731 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 46.464. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 208.500 Aumentano i ...

