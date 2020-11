Coronavirus, Giani: «Siena e Grosseto fuori dalla zona rossa. Lo chiederò al governo» (Di martedì 17 novembre 2020) «Penso - ha detto il Presidente - di chiedere che Siena e Grosseto siano tolte dalla zona rossa - ha spiegato Giani rispondendo a una domanda dei conduttori-, naturalmente devo valutare una certa stabilità di dati positivi da 14 giorni a questa parte. Potrebbe trattarsi, appunto, delle province di Grosseto e Siena, comunque ritengo che questo non avvenga oggi ma che possa avvenire nei prossimi giorni» Leggi su firenzepost (Di martedì 17 novembre 2020) «Penso - ha detto il Presidente - di chiedere chesiano tolte- ha spiegatorispondendo a una domanda dei conduttori-, naturalmente devo valutare una certa stabilità di dati positivi da 14 giorni a questa parte. Potrebbe trattarsi, appunto, delle province di, comunque ritengo che questo non avvenga oggi ma che possa avvenire nei prossimi giorni»

