Coronavirus, Galli come De Luca: la colpa è delle scuole, ora nuove chiusure sono inevitabili (Di martedì 17 novembre 2020) Mentre il Ministro della Salute Roberto Speranza parla di possibili riaperture – anche nelle zone rosse – in vista del Natale, molto meno ottimista l'infettivologo Massimo Galli. Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri solo due giorni fa ha dichiarato che in Italia non vi alcuna pressione sulle terapie intensive. Dopo ventiquattro ore sono … L'articolo Coronavirus, Galli come De Luca: la colpa è delle scuole, ora nuove chiusure sono inevitabili proviene da Leggilo.org.

