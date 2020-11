Coronavirus, eseguiti 208.458 tamponi ed individuati altri 32.191 nuovi contagi. Da ieri 731 i decessi (Di martedì 17 novembre 2020) Aspettando gli effetti dei vari Dpcm, intanto nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti altri 208.458 tamponi, dai quali son stati censiti 32.191 nuovi casi di positività (non ‘malati’). Dunque, spiega il bollettino diffuso dal ministero della Salute, ora i positivi sono divenuti 733.810. Premesso che nessuna regione è a zero contagi, è sempre la Lombardia la regione più colpita, alla luce dei nuovi 8.448 casi. Seguono poi – tra le regioni con oltre tremila contagi – il Veneto (3.124), e la Campania (3.019). Son invece quattro le regioni che si attestano oltre i duemila casi, ossia il Piemonte (2.606), il Lazio (2.538), la Toscana (2.361) e l’Emilia Romagna (2.219). Riguardo le vittime, nelle ultime ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 novembre 2020) Aspettando gli effetti dei vari Dpcm, intanto nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati208.458, dai quali son stati censiti 32.191casi di positività (non ‘malati’). Dunque, spiega il bollettino diffuso dal ministero della Salute, ora i positivi sono divenuti 733.810. Premesso che nessuna regione è a zero, è sempre la Lombardia la regione più colpita, alla luce dei8.448 casi. Seguono poi – tra le regioni con oltre tremila– il Veneto (3.124), e la Campania (3.019). Son invece quattro le regioni che si attestano oltre i duemila casi, ossia il Piemonte (2.606), il Lazio (2.538), la Toscana (2.361) e l’Emilia Romagna (2.219). Riguardo le vittime, nelle ultime ...

mrosamalisan : RT @TgrRaiFVG: #Covid in FVG: scendono a 44 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 454 i ricoverati in altri reparti. I totalmente guar… - an12frnc : RT @ultimenotizie: Sono 32.191 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti. Eseguiti 208.458 t… - angheran70 : RT @ultimenotizie: Sono 32.191 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti. Eseguiti 208.458 t… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Sono 32.191 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti. Eseguiti 208.458 t… - simcopter : RT @ultimenotizie: Sono 32.191 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti. Eseguiti 208.458 t… -