Coronavirus e vita sessuale | i consigli dell’infettivologo Bassetti

(Di martedì 17 novembre 2020) Cosa fare per conciliare: idell’infettivologosu partner stabili, preservativo e rapporti occasionali. In un’intervista che ha rilasciato ad Annalisa Chirico e che è stata rilanciata via Facebook dalla giornalista, il dottor Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, rovescia quanto affermato da molti suoi illustri … L'articolo: idell’infettivologoè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Un paziente ricoverato nell'Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da… - AlexTheMod : Gente che si inalbera sulla 104 abusata. 'Ma nel privato...eh?'. Ecco! Siamo i soliti italioti. I soldi innanzi tut… - ONDANEWSweb : Due persone positive al Coronavirus perdono la vita a Casaletto Spartano e a Capaccio Paestum -… - Paolazara5 : @Rosy72mex Ste quattro sciacquette ..ci hanno proprio rotto i coglioni . fatevi una vita ... sono più schifose del… - VITAnonprofit : “Distanti ma informati”, si parla di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vita

Il Mattino

La società italiana di pediatria avverte che il 12 per cento dei bambini e adolescenti in Italia sono positivi al Coronavirus.A UrbanPromo in primo piano l'housing sociale e la nascita di un Comitato che riunisce i soggetti più rappresentativi del settore. Opportunità per operare in partenariato pubblico / privato di fronte ...