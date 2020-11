Coronavirus, Crisanti: riaprire a Natale è inaccettabile (Di martedì 17 novembre 2020) L'attenzione di moltissimi in Italia è già proiettata al Natale : cosa potremo fare - in questo di tempo di pandemia da Coronavirus - durante le feste nell'Italia divisa nelle tre zone ? Una data ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) L'attenzione di moltissimi in Italia è già proiettata al: cosa potremo fare - in questo di tempo di pandemia da- durante le feste nell'Italia divisa nelle tre zone ? Una data ...

Andrea Crisanti è intervenuto ad Agorà su Raitre per parlare dei possibili allentamenti delle misure di contrasto al Coronavirus per il periodo di Natale e si è espresso in questo meodo: "Sarebbe ...

Il professore: "500 morti al giorno un sacrificio importantissimo". Pregliasco: "Siamo sul plateau, Natale sobrio". Allarme Confcommercio per i consumi ...

