Coronavirus | Cnr ' crea' simulatore di contagio che indica efficacia misure

serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, dal #Cnr simulatore di contagio che indica efficacia misure - YouGo2204 : RT @valenitna: La ricerca è fatta di persone, tutti hanno diritto a vedere riconosciuto il proprio lavoro di anni. #bastaprecariato Sostegn… - SamRaccosta : Cnr, 400 precari pronti a scendere in piazza: 'Pandemia insegna che senza ricerca il Paese non ha futuro' - SoniaLaFelice : RT @valenitna: La ricerca è fatta di persone, tutti hanno diritto a vedere riconosciuto il proprio lavoro di anni. #bastaprecariato Sostegn… - FrancescaIGAG : RT @valenitna: La ricerca è fatta di persone, tutti hanno diritto a vedere riconosciuto il proprio lavoro di anni. #bastaprecariato Sostegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cnr

A idearlo è stato l'Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr, e attualmente è in corso una sperimentazione nel Comune di Firenze. Si tratta di un simulatore di contagio adattabile a contesti ...Un software open source ideato dall'Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr può realizzare previsioni epidemiologiche quantitativamente affidabili in contesti medio piccoli, consentendo di va ...