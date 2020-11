Coronavirus, Brusaferro: “Situazione a Natale? Dipende molto da come ci comportiamo. Obiettivo è portare rapidamente Rt sotto 1” (Di martedì 17 novembre 2020) “Situazione a Natale? Dipende molto da come ci comportiamo, se rispettiamo le regole. L’aver adottato delle misure stringenti nelle zone del Paese dove l’Rt è più elevato ha la finalità di raffreddare l’indicatore e che rapidamente l’Rt vada sotto 1, che comunque vuol dire una crescita dei casi più lenta, ma sempre una crescita. L’Obiettivo è portare Rt dove è sopra 1 sotto a questo livello”. Lo ha precisato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute, rispondendo alla domanda sullo scenario epidemiologico per il Natale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Situazione adaci, se rispettiamo le regole. L’aver adottato delle misure stringenti nelle zone del Paese dove l’Rt è più elevato ha la finalità di raffreddare l’indicatore e chel’Rt vada1, che comunque vuol dire una crescita dei casi più lenta, ma sempre una crescita. L’Rt dove è sopra 1a questo livello”. Lo ha precisato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio, in conferenza stampa al ministero della Salute, rispondendo alla domanda sullo scenario epidemiologico per il...

