Coronavirus, Brusaferro (Iss) non esclude lockdown regionali a dicembre: «Quello che faremo a Natale dipende da noi» (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Nella conferenza stampa di oggi, 17 novembre, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha dichiarato di non escludere un allungamento delle misure di lockdown oltre il 3 dicembre. «dipenderà da come ci comportiamo», ha sottolineato. Poche ore prima, mentre la Conferenza delle Regioni discuteva sui parametri decisi dal governo per dividere i territori in aree di rischio, l’Isss aveva diffuso alcune slide di spiegazione in merito al calcolo – basato sui famosi 21 parametri – finora adottato dei dati epidemiologici. «Il sistema costruito per la valutazione del rischio epidemico non è troppo complesso», spiegano dall’Iss. «Al ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020), ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Nella conferenza stampa di oggi, 17 novembre, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioha dichiarato di nonre un allungamento delle misure dioltre il 3. «rà da come ci comportiamo», ha sottolineato. Poche ore prima, mentre la Conferenza delle Regioni discuteva sui parametri decisi dal governo per dividere i territori in aree di rischio, l’Isss aveva diffuso alcune slide di spiegazione in merito al calcolo – basato sui famosi 21 parametri – finora adottato dei dati epidemiologici. «Il sistema costruito per la valutazione del rischio epidemico non è troppo complesso», spiegano dall’Iss. «Al ...

tfabiani2 : RT @RaiNews: La realtà epidemiologica 'è articolata e complessa e proprio per questo nel rappresentarla servono più indicatori per definire… - sole24ore : Coronavirus, Brusaferro: «La stima del rischio non è una pagella» - RaiNews : La realtà epidemiologica 'è articolata e complessa e proprio per questo nel rappresentarla servono più indicatori p… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Per raccolta di alcuni indicatori serve più tempo' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Per raccolta di alcuni indicatori serve più tempo' #coronavirus -