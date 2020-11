Coronavirus, bollettino del 17 novembre: in Sicilia 1698 casi e 39 morti con record di tamponi. Oltre 700 vittime in Italia (Di martedì 17 novembre 2020) Sono 1698 i nuovi positivi nell'epidemia di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con 39 vittime . record di tamponi: 10.774, con un'incidenza di casi del 15,76%, minore rispetto a ieri quando ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 17 novembre 2020) Sonoi nuovi positivi nell'epidemia diinnelle ultime 24 ore, con 39di: 10.774, con un'incidenza didel 15,76%, minore rispetto a ieri quando ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Covid Roma, positivo fugge da ospedale e ruba in market. DIRETTA - monicabi5 : Coronavirus, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi positivi e 731 morti - pborghilivorno : #Coronavirus, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi positivi e 731 morti -