Coronavirus, bollettino del 17 novembre: 731 morti in tutt’Italia. E 32.191 positivi (Di martedì 17 novembre 2020) Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi cumulati negli ultimi due mesi. Il rapporto tra test positivi su test totali è intorno al 15%, ancora elevato. Lombardia ha il numero piu' alto di casi, con Veneto e Campania Leggi su firenzepost (Di martedì 17 novembre 2020) Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi cumulati negli ultimi due mesi. Il rapporto tra testsu test totali è intorno al 15%, ancora elevato. Lombardia ha il numero piu' alto di casi, con Veneto e Campania

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Covid Roma, positivo fugge da ospedale e ruba in market. DIRETTA - IosonoScala : RT @SkyTG24: #Coronavirus, nel bollettino di oggi i morti salgono a 731. Tutti i dati: - SkyTG24 : #Coronavirus, nel bollettino di oggi i morti salgono a 731. Tutti i dati: -