Coronavirus, a Novara Ztl sospesa per i baristi e i ristoratori del centro storico (Di martedì 17 novembre 2020) ...e locali che effettuano servizi di consegna potranno infatti accedere liberamente alla zona a traffico limitato del centro storico semplicemente mandando una mail a segreteriavigili@comune.Novara.it.

“Spiace constatare che nonostante le continue interrogazioni relative alla tratta ferroviaria Novara-Domodossola non cambia nulla: la situazione non solo non migliora minimamente, ma viene sempre più ...

Sono 358 (11 in più) i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali di Novara e Borgomanero: è il dato che arriva oggi – 17 novembre – dall’Asl e dall’ospedale Maggiore. Al Maggiore di N ...

