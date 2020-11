Coronavirus, a che punto sono le trattative del Recovery Fund (Di martedì 17 novembre 2020) Nuova battuta d’arresto sul Recovery Fund, dopo che gli ambasciatori di Polonia e Ungheria hanno posto il veto, bloccando al Consiglio l’accordo raggiunto sul Bilancio Ue 2021-2027. Dopo settimane di scontri, era stato finalmente trovato l’accordo tra il Parlamento europeo e i governi sul Bilancio Ue 2021-2027, premessa indispensabile per il lancio del Recovery Fund … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Nuova battuta d’arresto sul, dopo che gli ambasciatori di Polonia e Ungheria hanno posto il veto, bloccando al Consiglio l’accordo raggiunto sul Bilancio Ue 2021-2027. Dopo settimane di scontri, era stato finalmente trovato l’accordo tra il Parlamento europeo e i governi sul Bilancio Ue 2021-2027, premessa indispensabile per il lancio del… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Quei "teorici" del coronavirus che occupano i salotti tv ilGiornale.it Covid, la scoperta: «Un farmaco contro l'artrite riduce di due terzi il tasso di mortalità dei positivi»

Un farmaco contro l'artrite «riduce le morti nei pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 di ben due terzi», dando ai medici una nuova potente arma contro la malattia. Una ...

La previsione dell'epidemiologo: "Distanziamento e mascherine per altri 4 mesi per essere pronti al vaccino"

Lorenzo Simonato, direttore del Master in epidemiologia: «Ancora 3-4 mesi duri, dobbiamo arrivare al vaccino con l’infezione al minimo. Non è il momento di sentirsi al sicuro anche se i contagi inizia ...

