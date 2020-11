Coronavirus, 32.191 nuovi casi e 731 decessi in 24 ore (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora, rispetto all'ultima rilevazione di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 32.191 i nuovi contagiati a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Impennata dei morti, tanto che la giornata di oggi segna un record nella seconda ondata autunnale: 731 decessi. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Il totale degli attualmente positivi tocca oggi quota 733.810, con incremento giornaliero di 16.026. Sono invece 15.434 i guariti. Sul fronte ospedaliero, il numero dei ricoverati sale a 33.074 (+538), dei quali 3.612(+120) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano in 697.124. La regione più colpita resta la Lombardia con 8.448 nuovi contagiati, seguita dal Veneto (3.124) e Campania (3.019).(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora, rispetto all'ultima rilevazione di ieri, idiin Italia. Sono 32.191 icontagiati a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Impennata dei morti, tanto che la giornata di oggi segna un record nella seconda ondata autunnale: 731. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.Il totale degli attualmente positivi tocca oggi quota 733.810, con incremento giornaliero di 16.026. Sono invece 15.434 i guariti. Sul fronte ospedaliero, il numero dei ricoverati sale a 33.074 (+538), dei quali 3.612(+120) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano in 697.124. La regione più colpita resta la Lombardia con 8.448contagiati, seguita dal Veneto (3.124) e Campania (3.019).(ITALPRESS).

you_trend : ?? #Coronavirus, 17/11/20 • Attualmente positivi: 733.810 • Deceduti: 46.464 (+731) • Dimessi/Guariti: 457.798 (+15… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 32.191 nuovi casi e 731 morti #coronavirus - cilentano_it : Sono 32.191 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero della Salut… - nestquotidiano : Coronavirus, 32.191 nuovi casi e 731 decessi in 24 ore -