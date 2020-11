Coppa d'Africa: il Marocco si qualifica per la fase finale (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il Marocco ha battuto 2-0 la Repubblica CentrAfricana e si è qualificato per la fase finale della Coppa d'Africa, che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Ilha battuto 2-0 la Repubblica Centrna e si èto per ladellad', che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma è ...

firenzeviola_it : AMRABAT, 90' nel 2-0 del Marocco: è Coppa d'Africa - sportli26181512 : Nazionali, l'Algeria di Bennacer qualificata alla Coppa d'Africa: Pareggio dolcissimo per l'Algeria di Ismaël Benna… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Qualificazioni Coppa d'Africa, #Hakimi recuperato e nuovamente schierato titolare dal Marocco - passione_inter : Nazionali - Il Marocco ipoteca la Coppa d'Africa, nuovo brivido per Hakimi - - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sorpresissima in Coppa d'Africa: ma sono le Isole #Comore o... la Francia B? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa Sorpresissima in Coppa d'Africa: ma sono le Isole Comore o... la Francia B? La Gazzetta dello Sport Coppa d’Africa: il Marocco si qualifica per la fase finale

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Il Marocco ha battuto 2-0 la Repubblica Centrafricana e si è qualificato per la fase finale della Coppa d’Africa, che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma è ...

Coppa d’Africa 2022, il Marocco di Hakimi e Amrabat si qualifica per la fase finale

Un convincente 2-0 per il Marocco contro la Repubblica Centraficana e pass per la Coppa d’Africa 2022 conquistato dai ragazzi di Halihodzic. La nazionale nordafricana ha schierato come sempre Hakimi d ...

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Il Marocco ha battuto 2-0 la Repubblica Centrafricana e si è qualificato per la fase finale della Coppa d’Africa, che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma è ...Un convincente 2-0 per il Marocco contro la Repubblica Centraficana e pass per la Coppa d’Africa 2022 conquistato dai ragazzi di Halihodzic. La nazionale nordafricana ha schierato come sempre Hakimi d ...