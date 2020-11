Conosciamo la storia della famiglia Trump…

Leggi su zon

(Di martedì 17 novembre 2020) Donald Trump è indubbiamente uno degli uomini più chiacchierati del mondo e, probabilmente, ancheIl 45° presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, amato e odiato, perennemente al centroscena mediatica. Tutti conoscono l’attuale Trump, fosse anche solo per una delle sue tante esternazioni divenute poi ricorrenti nel teatro politico. In pochi, forse, conoscono effettivamente lasuae il percorso che ha portato Donald a guidare il Paese a stelle e strisce. Tutto iniziò col nonno di Donald Trump, Friedrich Trumpf, nato in Germania nella seconda metà del XIX secolo. In piena adolescenza si recò a Frankenthal dalla madre, per lavorare come barbiere, per poi spostare a Kallstadt. Non ...