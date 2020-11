Coni | Malagò | “Riforma dello sport? Al momento le difficoltà non sono superate”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) “La riforma? Abbiamo fatto piu’ volte presenti alcune istanze, alcune questioni su cui non possiamo dare il nostro consenso. Da molto tempo siamo in questa querelle: di naturaottimista, ma sarei fuori dal mondo se non riconoscessi che alle difficoltà non sembrano superate”. Lo ha dichiarato il presidente delGiovanni Malago’ in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale al Foro Italico. “Abbiamo parlato del Testo Unico, siamo nella settimana chiave come ha detto il ministro Spadafora – ha proseguito Malago‘ – Mai come in questo caso la Giunta ha condiviso i temi ricorrenti sull’autonomiae in questo caso del Comitato olimpico. Stiamo a vedere cosa succede, ...