Conferenza stampa Evani: «Dzeko assente? Un giocatore non fa la squadra. Sulla formazione…»

Alberico Evani ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Bosnia. Queste le sue parole

Alberico Evani, vice ct dell'Italia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Bosnia.

BOSNIA – «Sappiamo che la Bosnia è un'ottima squadra, nelle tre partite che abbiamo fatto l'abbiamo battuta due volte, pareggiata una, ma ci ha sempre dato grossi problemi. Dovremo limitare questi rischi, mancherà Dzeko ma ci sono altri giocatori importanti, non è un calciatore che fa una squadra. Noi dovremo essere superiori per vincere la gara».

FORMAZIONE – «Stiamo valutando il recupero dei giocatori,

