Confcommercio | nuovo crollo dei consumi | -8% a ottobre

(Di martedì 17 novembre 2020) E' durata poco la ripresa deiche aveva caratterizzato il terzi trimestre facendo sperare in un'inversione di tendenza. Secondo i dati diffusi da Confindustria l'indice congiunturale a...

noitre32 : RT @USConfcommercio: #CongiunturaConfcommercio. È di nuovo emergenza #consumi (-8%) Ad ottobre crollano servizi ricreativi (-73%) alberghi… - GiaPettinelli : Confcommercio, è di nuovo crollo consumi, -8% a ottobre - ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Confcommercio, è di nuovo crollo dei consumi, -8% a ottobre. Pil novembre - 12,1% su anno #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Confcommercio, è di nuovo crollo dei #consumi, -8% a ottobre #ANSA - ansa_economia : Confcommercio, è di nuovo crollo dei consumi, -8% a ottobre. Pil novembre - 12,1% su anno #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio nuovo

Ore 10.20 Confcommercio: nuovo crollo consumi Dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, Confcommercio lancia un nuovo allarme per i consumi , scesi ad ottobre, secondo 'indice ...Alla chiamata lanciata da Eco dalle Città, hanno aderito via via Eufemia, Food Pride, RePoPP, Rete Ong, Arci Torino, Coordinamento CCT, FiVA Confcommercio di Torino ... di Santa Rita – Sebastopoli. Un ...