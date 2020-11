Commissione Ue eroga altri 14 miliardi “Sure”, 6,5 all’Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Commissione europea ha annunciato oggi di aver erogato altri 14 miliardi di euro a nove paesi dell'Ue, fra cui l'Italia, nella seconda tranche del suo programma "Sure" per il sostegno finanziario ai sistemi di cassa integrazione degli Stati membri. Sono stati versati, in particolare, altri 6,5 miliardi di euro all'Italia (oltre ai 10 già assegnati il 27 ottobre) e altri 4 miliardi alla Spagna (oltre ai 6 già assegnati), e poi 2 miliardi alla Grecia, 510 milioni alla Croazia, 300 milioni alla Lituania, 250 milioni a Cipro, 200 milioni alla Slovenia, 120 milioni ciascuno alla Lettonia e a Malta. Questo sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, aiuterà gli Stati membri beneficiari ad ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Laeuropea ha annunciato oggi di averto14di euro a nove paesi dell'Ue, fra cui l'Italia, nella seconda tranche del suo programma "Sure" per il sostegno finanziario ai sistemi di cassa integrazione degli Stati membri. Sono stati versati, in particolare,6,5di euro all'Italia (oltre ai 10 già assegnati il 27 ottobre) ealla Spagna (oltre ai 6 già assegnati), e poi 2alla Grecia, 510 milioni alla Croazia, 300 milioni alla Lituania, 250 milioni a Cipro, 200 milioni alla Slovenia, 120 milioni ciascuno alla Lettonia e a Malta. Questo sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, aiuterà gli Stati membri beneficiari ad ...

La Commissione europea ha annunciato oggi di aver erogato altri 14 miliardi di euro a nove paesi dell’Ue, fra cui l’Italia, nella seconda tranche del suo programma “Sure” per il sostegno finanziario a ...

