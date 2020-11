Claudia Ruggeri | coda di cavallo e tacchi vertiginosi | che stile – FOTO

Leggi su yeslife

(Di martedì 17 novembre 2020), la impagabile ‘Miss’ di Avanti un Altro, continua a sedurre i suoi fan su Instagram: un look pieno di fascino, come non mai Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@miss) Già da diverse stagioni televisive ormai, il suo volto è conosciutissimo per un ruolo che l’ha … L'articolodi: cheproviene da YesLife.it.