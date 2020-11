Ciclismo su pista, Marco Villa: “L’Italia è in salute. Dispiaciuto per Ganna, Viviani è un campione. E Milan…” (Di martedì 17 novembre 2020) L’Italia è stata grande protagonista agli Europei 2020 di Ciclismo su pista che si sono appena conclusi a Plovdiv: 14 medaglie (di cui tre ori) nonostante l’assenza di Filippo Ganna. Risultati importanti per la nostra Nazionale che può guardare con ottimismo al prossimo futuro e che ha fatto entusiasmare il CT Marco Villa, il quale ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Quella in Bulgaria è stata una cinque giorni che ha detto che siamo in salute e che sia io, sia il mio collega delle donne Dino Salvoldi, abbiamo lavorato bene“. Marco Villa si è soffermato su Filippo Ganna, campione del Mondo nell’inseguimento ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) L’Italia è stata grande protagonista agli Europei 2020 disuche si sono appena conclusi a Plovdiv: 14 medaglie (di cui tre ori) nonostante l’assenza di Filippo. Risultati importanti per la nostra Nazionale che può guardare con ottimismo al prossimo futuro e che ha fatto entusiasmare il CT, il quale ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Quella in Bulgaria è stata una cinque giorni che ha detto che siamo ine che sia io, sia il mio collega delle donne Dino Salvoldi, abbiamo lavorato bene“.si è soffermato su Filippodel Mondo nell’inseguimento ...

