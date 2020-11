Ciclismo | Julian Alaphilippe | “Ora che ho vinto il Mondiale | mi piacerebbe vincere anche il Tour de France”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 novembre 2020), poco più di due mesi fa, ha aggiunto al suo ormai vasto palmaresil Campionato del Mondo disu strada. Per lui si tratta del successo più prestigioso conquistato in carriera. Il transalpino, però, non vuole fermarsi qui e sogna ancora più in grande. In un’intervista rilasciata a Eurosport’s Bistrot Vélo, infatti,ha dichiarato che, ora, dopo aver indossato la maglia iridata, gliilde France. Queste le fasi salienti dell’intervista rilasciata da: “Ora, dopo averil, il mio grande obiettivo è ilde France. Chiaramente ...