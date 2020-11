Chiude la palestra di CR7 a Murcia | in 900 senza rimborso

(Di martedì 17 novembre 2020) Cristiano Ronaldo riduce la sua rete di palestre in Spagna. Are, secondo quanto riportato da La Verdad, è lache si trova nel centro commerciale Myrtea a, sotto il nome di CR7 Crunch Fitness. Secondo il sito spagnolo 900 abbonati sono rimasti cosìun posto per allenarsi e non riceveranno nemmeno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AndreaLazzer : RT @CalcioFinanza: Chiude la palestra di #CristianoRonaldo a #Murcia: 900 iscritti senza rimborso - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Chiude la palestra di #CristianoRonaldo a #Murcia: 900 iscritti senza rimborso - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Chiude la palestra di #CristianoRonaldo a #Murcia: 900 iscritti senza rimborso - AAndreafusco1 : RT @CalcioFinanza: Chiude la palestra di #CristianoRonaldo a #Murcia: 900 iscritti senza rimborso - Edoardo87855143 : RT @CalcioFinanza: Chiude la palestra di #CristianoRonaldo a #Murcia: 900 iscritti senza rimborso -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude palestra

Calcio e Finanza

Foto: mkjr / Unsplash Dal momento che ci troviamo in una situazione piuttosto insolita, per via della pandemia a livello mondiale e nazionale e che sta mietendo contagiati in gran numero ogni giorno, ...Flessione dei dati registrati nel fine settimana rispetto al precedente, salvo i decessi che aumentano - 130 contagi e 8 morti in Ticino, nei Grigioni 56 nuovi casi e due decessi ...