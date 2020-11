Chiara Ferragni e Fedez, Ambrogino d’Oro per l’impegno durante la pandemia (Di martedì 17 novembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez fotostory sfoglia la gallery Che anno per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia è tra i personaggi destinatari dell’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza concessa dal Comune di Milano alle persone che hanno dato lustro alla città. La motivazione? L’impegno dei Ferragnez durante la pandemia: per questo motivo, il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, riceveranno la medaglia d’oro del Comune di Milano. ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 novembre 2020)fotostory sfoglia la gallery Che anno per. La coppia è tra i personaggi destinatari dell’d’Oro, massima onorificenza concessa dal Comune di Milano alle persone che hanno dato lustro alla città. La motivazione? L’impegno dei Ferragnezla: per questo motivo, il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, riceveranno la medaglia d’oro del Comune di Milano. ...

SkyTG24 : Milano: Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni, Fedez e ai sanitari caduti per il Covid - SkyTG24 : #ChiaraFerragni e #Fedez riceveranno l'Ambrogino d'oro per il loro impegno durante i mesi della prima ondata della… - scartosociale : @stanchezxa chiara ferragni mi pulisce casa - stanchezxa : @scartosociale chiara ferragni chi? - brunettecookie : Gli avvocati di Chiara Ferragni e Fedez mentre aspettano la denuncia da parte del Codacons per la vincita dell'Ambr… -