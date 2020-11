Chi è Riccardo Milani | il marito di Paola Cortellesi | la coppia d’oro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 novembre 2020)e suo: sposati dal 2011, sono stati fidanzati per 9 anni prima del matrimonio., regista e sceneggiatore italiano, nato il 15 aprile 1958 (Ariete) a Roma, comincia la sua carriera come aiuto regista di grandi nomi del cinema italiano: Nanni Moretti, Daniele Luchetti e Mario Monicelli. Nel 1997 debutta al cinema come regista del film Auguri professore a cui segue due anni dopo La guerra degli Antò. Parallelamente alla carriera cinematografica, si fa conoscere ed apprezzare anche come regista di diversi spot pubblicitari tra cui celebre è quello per la Telecom con protagonista Daniele Luttazzi. Il 2002, poi, è l’anno del suo debutto anche sul piccolo schermo ...