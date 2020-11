Chi è Nico Mannion | l’italiano al draft NBA

(Di martedì 17 novembre 2020) Il playmaker diciannovenne, figlio di un ex giocatore americano e di una ex pallavolista italiana, può diventare il quarto italiano in NBA

Il playmaker diciannovenne, figlio di un ex giocatore americano e di una ex pallavolista italiana, dovrebbe diventare il quarto italiano in NBA ...