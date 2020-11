"Che belle palle di Natale". Prego? Selvaggia Roma mostra il seno, Pretelli impazzisce. GF Vip, gelo siderale con la Gregoraci (Di martedì 17 novembre 2020) Una gaffe dietro l'altra per Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip. L'ingresso nella casa della seducente e aggressiva Selvaggia Roma ha scombussolato le dinamiche tra l'ex velino di Striscia la notizia ed Elisabetta Gregoraci, sempre più gelosa e possessiva nei confronti del suo "amico speciale". Selvaggia ci gioca e provoca, e Alfonso Signorini ci marcia abilmente. Come quando fa notare a Pretelli un like e un commento malandrino a una foto in cui l'ex di Uomini e donne metteva in bella mostra il suo seno. "Che belle le palle di Natale", la frase ironica e pepata di Pretelli. Signorini ne chiede conto e il ragazzo, per uscirne tutto intero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Una gaffe dietro l'altra per Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip. L'ingresso nella casa della seducente e aggressivaha scombussolato le dinamiche tra l'ex velino di Striscia la notizia ed Elisabetta, sempre piùsa e possessiva nei confronti del suo "amico speciale".ci gioca e provoca, e Alfonso Signorini ci marcia abilmente. Come quando fa notare aun like e un commento malandrino a una foto in cui l'ex di Uomini e donne metteva in bellail suo. "Cheledi", la frase ironica e pepata di. Signorini ne chiede conto e il ragazzo, per uscirne tutto intero, ...

Grande Fratello Vip, il seno di Selvaggia Roma e il commento di Pretelli: "Che belle palle di Natale". Gelo della Gregoraci

Pierpaolo nega il flirt con Selvaggia ma Elisabetta potrebbe essere gelosa dei due

L'ultimo ingresso nella Casa ha reso molto felice Pierpaolo, ma rischia anche di causargli innumerevoli grattacapi. La nuova entrata è infatti Selvaggia Roma, ex concorrete di Temptation Island, progr ...

