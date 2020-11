Champions, Sassari in Danimarca per sfidare il Bakken Bears (Di martedì 17 novembre 2020) Sassari - La Dinamo Banco di Sardegna questa mattina si è messa in viaggio per raggiungere la Danimarca, più precisamente l'Aarhus Arena dove domani alle 20 si giocherà Gara 3 della regular season di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020)- La Dinamo Banco di Sardegna questa mattina si è messa in viaggio per raggiungere la, più precisamente l'Aarhus Arena dove domani alle 20 si giocherà Gara 3 della regular season di ...

AnsaSardegna : Basket: torna la Champions, la Dinamo vola in Danimarca. Dopo due sconfitte di fila in campionato Sassari cerca ris… - CentotrentunoC : BASKET ?? #BasketballCL L'assistant coach Edoardo Casalone ha analizzato così la trasferta in Danimarca della Dinam… -