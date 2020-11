C’è un nuovo teaser trailer di Justice League: Snyder’s Cut (Di martedì 17 novembre 2020) Solo qualche settimana fa il teaser di Justice League: Snyder’s Cut, la versione ampliata e ripristinata del cinecomic uscito nel 2017, era stato rimosso da YouTube per via di problemi di copyright sulla colonna sonora. L’assenza è durata poco, poiché Hbo Max ha voluto regalare una nuova e più estesa anticipazione della pellicola diretta da Zack Snyder proprio nel terzo anniversario del debutto nelle sale, avvenuto appunto il 17 novembre di tre anni fa. Rispetto ai video precedenti, ci sono poche novità evidenti, anche se un occhio attento può notare ulteriori scene brevi, tutte anticipate dallo stesso Snyder nelle scorse ore. Per esempio, vediamo Batman lottare con i parademoni di Steppenwolf, Flash correre alla velocità della luce in un contesto che sembra richiamare la sua ... Leggi su wired (Di martedì 17 novembre 2020) Solo qualche settimana fa ildi: Snyder’s Cut, la versione ampliata e ripristinata del cinecomic uscito nel 2017, era stato rimosso da YouTube per via di problemi di copyright sulla colonna sonora. L’assenza è durata poco, poiché Hbo Max ha voluto regalare una nuova e più estesa anticipazione della pellicola diretta da Zack Snyder proprio nel terzo anniversario del debutto nelle sale, avvenuto appunto il 17 novembre di tre anni fa. Rispetto ai video precedenti, ci sono poche novità evidenti, anche se un occhio attento può notare ulteriori scene brevi, tutte anticipate dallo stesso Snyder nelle scorse ore. Per esempio, vediamo Batman lottare con i parademoni di Steppenwolf, Flash correre alla velocità della luce in un contesto che sembra richiamare la sua ...

