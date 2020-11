Catania, Sigi socio unico del club: da oggi detiene 100% delle quote azionarie (Di martedì 17 novembre 2020) Novità in casa Catania.E' ufficiale: il gruppo Sigi, nel tardo pomeriggio di oggi, ha formalizzato l'acquisto del 4,6% delle quote del Catania precedentemente in possesso della Meridi. La Sport Investment Group Italia diviene così socio unico del club etneo in quanto da oggi in possesso del 100% delle quote azionarie della società rossazzurra. A comunicarlo è stato lo stesso Catania tramite una nota diffusa attraverso i propri canali di riferimento."Sport Investment Group Italia detiene da oggi il 100% delle quote ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Novità in casa.E' ufficiale: il gruppo, nel tardo pomeriggio di, ha formalizzato l'acquisto del 4,6%delprecedentemente in possesso della Meridi. La Sport Investment Group Italia diviene cosìdeletneo in quanto dain possesso deldella società rossazzurra. A comunicarlo è stato lo stessotramite una nota diffusa attraverso i propri canali di riferimento."Sport Investment Group Italiadail...

