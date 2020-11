Catania | Pellegrino | “Malumori tra i tifosi? Rispondo così Finora noi sempre in emergenza”

(Di martedì 17 novembre 2020) Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica 15 novembre fra le mura dello Stadio "Gaetano Bonolis".Una sconfitta, quella patita daldi Giuseppe Raffaele contro il Teramo, che non è certamente passata inosservata dopo la prestazione tutt'altro che positiva offerta dalla compagine etnea in occasione del derby di Sicilia contro il Palermo. Tra irossazzurri c'è preoccupazione."Nella mia carriera hoaccettato le critiche, soprattutto quelle costruttive e anche io mi sarei aspettato qualcosa di più e in futuro mi aspetto molto di più, ma il nostro tecniconon è mai riuscito a schierare la formazione base costretto a tamponare certe situazioni e poi guardiamo anche qualche aspetto positivo". Lo ha dichiarato il direttore dell’area sportiva ...

Se l’attacco non segna e la difesa subisce gol con regolarità le cose non vanno bene per qualsiasi squadra. Il reparto arretrato del Catania è lo specchio dei problemi che finora hanno impedito ai ros ...Lunedì 2 novembre a Coverciano ha preso il via il corso per “Direttore sportivo” a indirizzo tecnico-sportivo. Il programma didattico si articola in 144 ore complessive di lezioni su sei settimane (an ...