Catania, la Sigi detiene da oggi il 100% delle quote del club rossazzurro (Di martedì 17 novembre 2020) Sport Investment Group Italia detiene da oggi il 100% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A., avendo formalizzato l'acquisizione del 4,6% delle stesse precedentemente in capo alla società Meridi, ed è quindi socio unico del nostro club. L'atto di compravendita è stato sottoscritto alle ore 19.40, a Catania, nello studio notarile Lombardo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 17 novembre 2020) Sport Investment Group Italiadailazionarie del CalcioS.p.A., avendo formalizzato l'acquisizione del 4,6%stesse precedentemente in capo alla società Meridi, ed è quindi socio unico del nostro. L'atto di compravendita è stato sottoscritto alle ore 19.40, a, nello studio notarile Lombardo. ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Catania Sigi Catania, avv. Augello: “Debiti per 60 milioni di euro e trattativa con Tacopina a rischio. C’è piano B” ItaSportPress Avv. Grazia Tomarchio (Comune Mascalucia) a Catanista: “Massima disponibilità da parte nostra. Vi dico i crediti in questione”

Grazia Tomarchio, legale del comune di Mascalucia, è intervenuta nel corso della puntata Catanista Il Talk in onda su Radio Fantastica. Nella trattativa Tacopina-Catania, quello con il Comune di Masca ...

In corso l’incontro tra i legali della Sigi ed il Comune di Mascalucia

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe appena iniziato l’incontro tra i legali della Sigi e del Catania ed i rappresentanti del Comune di Mascalucia, colloquio già anticipato ieri dall ...

