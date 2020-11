Caso Raciti, Antonino Speziale è gravemente malato: “Rischia di morire” (Di martedì 17 novembre 2020) L’autore dell’omicidio di Filippo Raciti, Antonino Speziale, sarebbe gravemente malato: il legale del ragazzo rivela che potrebbe morire Sono passati 13 anni dalla tremenda morte di Filippo Raciti, poliziotto di… Questo articolo Caso Raciti, Antonino Speziale è gravemente malato: “Rischia di morire” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 17 novembre 2020) L’autore dell’omicidio di Filippo, sarebbe: il legale del ragazzo rivela che potrebbe morire Sono passati 13 anni dalla tremenda morte di Filippo, poliziotto di… Questo articolo: “Rischia di morire” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

controcampus : #Anticipazioni #LeIene #17novembre2020 Coronavirus in Francia Coronavirus e la vitamina D Coronavirus, positivi di… - Bacco_srl : E se i gusci dei #pistacchi si trasformassero in energia rinnovabile????????E' ciò che ha teorizzato Rosaria Raciti ne… - ilSicilia : #Cronaca #casoraciti Caso Raciti: ipotesi fuoco amico, Digos invia relazione in Procura - ilSicilia : #Cronaca #AntoninoSpeziale Caso Raciti: spunta una nuova testimone, il racconto schock a Le Iene | VIDEO… - nigno11 : RT @redazioneiene: “Le dobbiamo porgere le scuse in quanto polizia perché è stata una manovra errata di un collega”. Ecco le parole raccolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Raciti Omicidio Raciti: dopo il racconto choc di una donna a Le Iene, interviene la Questura | VIDEO LE IENE Filippo Raciti: chi era l’ispettore di polizia ucciso dopo Catania-Palermo

Un caso che fa ancora molto discutere, la morte di Filippo Raciti: chi era l'ispettore di polizia ucciso dopo Catania-Palermo.

Caso Raciti: servizio Iene, relazione della Digos in Procura

La Digos della Questura di Catania ha inviato alla Procura distrettuale etnea una relazione sul servizio trasmesso sulle Iene, in [...] ...

Un caso che fa ancora molto discutere, la morte di Filippo Raciti: chi era l'ispettore di polizia ucciso dopo Catania-Palermo.La Digos della Questura di Catania ha inviato alla Procura distrettuale etnea una relazione sul servizio trasmesso sulle Iene, in [...] ...