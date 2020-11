Caso Palamara, l'atto di accusa della procura generale: ecco i nomi dei 27 magistrati (Di martedì 17 novembre 2020) Il procuratore della Cassazione Giovanni Salvi ha già chiesto il giudizio disciplinare per 11 toghe e inviato le contestazioni ad altri 16. Le cento pagine firmate dal pg con il dettaglio delle "incolpazioni"Il ministro Bonafede accelera riforma del Csm dopo il Caso Palamara" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 17 novembre 2020) IltoreCassazione Giovanni Salvi ha già chiesto il giudizio disciplinare per 11 toghe e inviato le contestazioni ad altri 16. Le cento pagine firmate dal pg con il dettaglio delle "incolpazioni"Il ministro Bonafede accelera riforma del Csm dopo il

Il procuratore della Cassazione Giovanni Salvi ha già chiesto il giudizio disciplinare per 11 toghe e inviato le contestazioni ad altri 16. Le cento pagine firmate dal pg con il dettaglio delle incolp ...

Chat di Palamara, azione disciplinare per 27 toghe. Il caso di Massimo Antonio Orlando, raccomandato "a sua insaputa"

Un vicenda kafkiana fa litigare di nuovo, dopo Davigo, i consiglieri di palazzo dei Marescialli. Le chat dell’ex presidente dell’Anm e ras di ...

Un vicenda kafkiana fa litigare di nuovo, dopo Davigo, i consiglieri di palazzo dei Marescialli. Le chat dell'ex presidente dell'Anm e ras di ...