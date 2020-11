Caso Genovese, anche Belen e Cracco nell’appartamento degli orrori (Di martedì 17 novembre 2020) Fa ancora discutere il Caso Alberto Genovese che vede l‘ex founder di Facile.it accusato di stupro, lesioni e spaccio. Secondo alcune giovani ragazze che avrebbero partecipato ai festini incriminati di Genovese sarebbero stati presenti in Terrazza Sentimento anche alcuni vip. Tra essi c’è Belen Rodriguez che si è difesa sui social Alberto Genovese e i vip di Terrazza Sentimento Dopo le denuncia di una giovane ragazza diciottenne sequestrata e violentata da Alberto Genovese, si ascoltano le testimonianze di chi ha partecipato ai festini a base di droga e alcol nell’attico del noto imprenditore sulla cosiddetta Terrazza Sentimento. Alcune giovani partecipanti hanno messo che alle feste di Genovese, ora accusato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Fa ancora discutere ilAlbertoche vede l‘ex founder di Facile.it accusato di stupro, lesioni e spaccio. Secondo alcune giovani ragazze che avrebbero partecipato ai festini incriminati disarebbero stati presenti in Terrazza Sentimentoalcuni vip. Tra essi c’èRodriguez che si è difesa sui social Albertoe i vip di Terrazza Sentimento Dopo le denuncia di una giovane ragazza diciottenne sequestrata e violentata da Alberto, si ascoltano le testimonianze di chi ha partecipato ai festini a base di droga e alcol nell’attico del noto imprenditore sulla cosiddetta Terrazza Sentimento. Alcune giovani partecipanti hanno messo che alle feste di, ora accusato di ...

MonicaCirinna : Mi segnalano questo articolo orrendo uscito ieri su @sole24ore sul caso Genovese. Ancora una narrazione sulla viol… - LucaSalvarani11 : RT @Moonlightshad1: Ah, ecco. Forse è per questo che bisogna smettere di fare gossip sul caso #Genovese, anche quando per 'gossip' si inte… - Moonlightshad1 : Ah, ecco. Forse è per questo che bisogna smettere di fare gossip sul caso #Genovese, anche quando per 'gossip' si… - convivioblog : E ora provate a dire che Ferragni ha torto o che i suoi pareri non interessano. - Godot42405938 : Belén è stata chiamata in causa durante lo scandalo bunga bunga di Berlusconi, durante quello delle orge in canonic… -