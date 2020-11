Carulì si m’amave Napoli 1799 | Storia di una rivoluzione senza popolo | con un romanzo dentro la Repubblica napoletana

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 novembre 2020) “Carulì si m’amave.di una”: il titolo del libro è mutuato da un canto popolare (avverso Carolina di Borbone, regina di) che, nel, veniva cantato sotto le finestre di Palazzo reale. Infatti, come racconta il libro, in quel gennaio del ‘99, la città, dopo la fuga dei Borbone a Palermo, si ritrovava con l’esercito francese alle porte e la, già città colorata e gioiosa con la sua corte galante e festaiola, i suoi monumenti, i suoi vicoli e i suoi abitanti, stava per essere sconvolta dai cosiddetti “tre giorni della Lazzaria”. Con questa denominazione, infatti, sarebbe passata alla ...