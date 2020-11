Carcere Rebibbia, protesta di alcuni detenuti (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Proteste nel pomeriggio nel Carcere romano di Rebibbia, Casa circondariale Nuovo Complesso di Roma. Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, spiega: “Molti detenuti del Reparto G8 si sono rifiutati di rientrare dal cortile passeggio per problemi legati alla positivita’ al Covid 19 di due loro compagni e al conseguente isolamento sanitario cautelativo di altri che erano stati a diretto contatto.” “Dopo un consistente intervento di personale di Polizia Penitenziaria ed un colloquio con un vice direttore, i detenuti sono poi rientrati pacificamente nelle celle”. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, presso la Casa circondariale Nuovo Complesso di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Proteste nel pomeriggio nelromano di, Casa circondariale Nuovo Complesso di Roma. Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, spiega: “Moltidel Reparto G8 si sono rifiutati di rientrare dal cortile passeggio per problemi legati alla positivita’ al Covid 19 di due loro compagni e al conseguente isolamento sanitario cautelativo di altri che erano stati a diretto contatto.” “Dopo un consistente intervento di personale di Polizia Penitenziaria ed un colloquio con un vice direttore, isono poi rientrati pacificamente nelle celle”. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, presso la Casa circondariale Nuovo Complesso di ...

