Carabiniere preso a pugni e morsi, la denuncia: “La beffa è che lavoriamo col contratto scaduto” (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quanto è accaduto è l’ennesimo episodio di violenza ai danni di personale in divisa, bisogna rivedere il contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2018“. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione sindacale carabinieri Unarma a firma del segretario generale regionale Emilio Taiani e del segretario provinciale di Napoli Vincenzo Pio Follo dopo la brutale aggressione subita da un Carabiniere libero dal servizio all’interno della Cumana a Napoli. Protagonista un ragazzo di 21 anni, ripreso dal militare e dagli altri passeggeri perché non indossava la mascherina di protezione individuale all’interno del treno. Il Carabiniere è stato aggredito riportando la frattura del setto nasale, punti di sutura a una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quanto è accaduto è l’ennesimo episodio di violenza ai danni di personale in divisa, bisogna rivedere ildi lavoro scaduto il 31 dicembre 2018“. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione sindacale carabinieri Unarma a firma del segretario generale regionale Emilio Taiani e del segretario provinciale di Napoli Vincenzo Pio Follo dopo la brutale aggressione subita da unlibero dal servizio all’interno della Cumana a Napoli. Protagonista un ragazzo di 21 anni, ridal militare e dagli altri passeggeri perché non indossava la mascherina di protezione individuale all’interno del treno. Ilè stato aggredito riportando la frattura del setto nasale, punti di sutura a una ...

