Caos Lazio, nuove verifiche e valutazione documenti: slitta consegna perizie (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovo aggiornamento sulla Caos creatosi in casa Lazio sulla vicenda tamponi. Ad oggi, infatti, permane il massimo riserbo sull’inchiesta condotta dalla Procura di Avellino che ha iscritto nel registro degli indagati l’ad di Futura Diagnostica Massimiliano Taccone. La Procura ipotizza reati di falso, frode in pubbliche forniture e epidemia colposa nei confronti di Taccone e, nel frattempo, ha anche disposto di riprocessare nei laboratori dell’ospedale ‘Moscati’ di Avellino sette tamponi eseguiti su calciatori, familiari e staff della Lazio dal laboratorio Merigen di Napoli ed ha acquisito presso il centro di Avellino la documentazione che riguarda tutti i tamponi commissionati a partire dal mese di maggio dalla dal club biancoceleste. A causa delle nuove verifiche disposte e ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovo aggiornamento sullacreatosi in casasulla vicenda tamponi. Ad oggi, infatti, permane il massimo riserbo sull’inchiesta condotta dalla Procura di Avellino che ha iscritto nel registro degli indagati l’ad di Futura Diagnostica Massimiliano Taccone. La Procura ipotizza reati di falso, frode in pubbliche forniture e epidemia colposa nei confronti di Taccone e, nel frattempo, ha anche disposto di riprocessare nei laboratori dell’ospedale ‘Moscati’ di Avellino sette tamponi eseguiti su calciatori, familiari e staff delladal laboratorio Merigen di Napoli ed ha acquisito presso il centro di Avellino la documentazione che riguarda tutti i tamponi commissionati a partire dal mese di maggio dalla dal club biancoceleste. A causa delledisposte e ...

