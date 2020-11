Can Yaman all’ “Isola dei Famosi”? La nuova indiscrezione (Di martedì 17 novembre 2020) Can Yaman: sembra troppo bello per essere vero, eppure torna l’indiscrezione su una sua possibile partecipazione all’ “Isola dei Famosi“! Ora vi raccontiamo ciò che trapelato (immaginando che molte fan del divo turco sperino che sia più di un gossip)! Can Yaman al reality del 2021 Il protagonista di soap come “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore”( Dolunay) e “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (Erkenci Kus), fa sapere il settimanale “Nuovo TV” di Riccardo Signoretti, potrebbe essere ingaggiato o come concorrente dell’avventurosa trasmissione (ce lo vediamo, pensando al suo fisico scolpito, al look e alla personalità di Can Divit, che l’attore ha detto essere molto simile alla sua) oppure come inviato (e questa pare essere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 novembre 2020) Can: sembra troppo bello per essere vero, eppure torna l’su una sua possibile partecipazione all’ “Isola dei Famosi“! Ora vi raccontiamo ciò che trapelato (immaginando che molte fan del divo turco sperino che sia più di un gossip)! Canal reality del 2021 Il protagonista di soap come “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore”( Dolunay) e “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (Erkenci Kus), fa sapere il settimanale “Nuovo TV” di Riccardo Signoretti, potrebbe essere ingaggiato o come concorrente dell’avventurosa trasmissione (ce lo vediamo, pensando al suo fisico scolpito, al look e alla personalità di Can Divit, che l’attore ha detto essere molto simile alla sua) oppure come inviato (e questa pare essere ...

