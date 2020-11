Campania, tasso di positività in risalita al 18,6%. Oggi 3.019 casi (Di martedì 17 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 3.019, di cui 2.604 asintomatici e 415 con sintomi, a fronte di 16.178 tamponi processati. 19 i deceduti del giorno, che portano il totale a 1.085, mentre i guariti sono 1.788. La situazione dei posti letto: in terapia intensiva occupati 201 posti su 656 disponibili; in degenza ordinaria occupati 2.236 posti su 3.160 disponibili. A livello nazionale sono stati registrati 32.191 nuovi casi, risultanti dall’esame di 208.458 tamponi. 731 sono i deceduti di Oggi, mentre i guariti sono 15.434. Aumentano sia le terapie intensive (+120, 3.612) che i ricoveri (+658, 36.686). L'articolo Campania, tasso di positività in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha comunicato il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovisono 3.019, di cui 2.604 asintomatici e 415 con sintomi, a fronte di 16.178 tamponi processati. 19 i deceduti del giorno, che portano il totale a 1.085, mentre i guariti sono 1.788. La situazione dei posti letto: in terapia intensiva occupati 201 posti su 656 disponibili; in degenza ordinaria occupati 2.236 posti su 3.160 disponibili. A livello nazionale sono stati registrati 32.191 nuovi, risultanti dall’esame di 208.458 tamponi. 731 sono i deceduti di, mentre i guariti sono 15.434. Aumentano sia le terapie intensive (+120, 3.612) che i ricoveri (+658, 36.686). L'articolodi positività in ...

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 3.019, di cui 2.604 asintomatici e 415 con ...

