Calenda: discorso primarie senza senso, Pd dica cosa vuole fare (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Ho deciso di candidarmi perche’ nel campo del centrosinistra non c’era nessuno che lo volesse fare. Roma va rimessa in carreggiata. E’ l’unica capitale in Europa che cresce meno del suo Stato e dove i suoi servizi essenziali sono peggiorati negli ultimi anni, basti guardare ai rifiuti o ai trasporti. E non lo dico io ma i cittadini.” “Per quanto riguarda il tema delle primarie interne al centrosinistra, penso stia diventando un dibattito che non ha senso, specialmente se si decidesse di indirle nel bel mezzo dell’emergenza Covid.” “E poi mi domando: mentre la sindaca Raggi e’ gia’ riscesa in campo e il centrodestra sta per indicare il suo candidato, noi che facciamo? Ci parliamo addosso per mesi? Io rispetto tutte le posizioni interne ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Ho deciso di candidarmi perche’ nel campo del centrosinistra non c’era nessuno che lo volesse. Roma va rimessa in carreggiata. E’ l’unica capitale in Europa che cresce meno del suo Stato e dove i suoi servizi essenziali sono peggiorati negli ultimi anni, basti guardare ai rifiuti o ai trasporti. E non lo dico io ma i cittadini.” “Per quanto riguarda il tema delleinterne al centrosinistra, penso stia diventando un dibattito che non ha, specialmente se si decidesse di indirle nel bel mezzo dell’emergenza Covid.” “E poi mi domando: mentre la sindaca Raggi e’ gia’ riscesa in campo e il centrodestra sta per inre il suo candidato, noi che facciamo? Ci parliamo addosso per mesi? Io rispetto tutte le posizioni interne ...

MisterwolfMr : @HugoBaskerville @uele75 @borghi_claudio @FiliAloisi A Calenda non sto contestando il curriculum, ma la sua afferma… - GianMoise : Non sarò un elettore di Calenda, ma questo discorso è molto fondato - Maunardi : @CarloCalenda Mi scusi signor Calenda lei a me piace ma qui ci vuole onestà oramai siamo in MMT conclamata nessuno… - luca85462875 : @CarloCalenda Calenda la reputo una persona intelligente, quindi non può non sapere come funziona una bc. Quindi pe… - SenCicerone : @GianzDav @FPanichi @ciroizzo3 @CarloCalenda Chi non sa di cosa parla è Calenda. La monetizzazione è molto semplice… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda discorso Calenda: discorso primarie senza senso, Pd dica cosa vuole fare RomaDailyNews