Calciomercato, Petrachi svela: “Conte vicino alla Roma” (Di martedì 17 novembre 2020) L’ex dirigente giallorosso torna a parlare della sua ex squadra svelando un retroscena di mercato. Gianluca Petrachi torna a parlare della Roma e lo fa attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport. L’ex dirigente giallorosso, di origini salentine, che ha chiuso male il rapporto con la squadra capitolina è rimasto ugualmente legato a … L'articolo Calciomercato, Petrachi svela: “Conte vicino alla Roma” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020) L’ex dirigente giallorosso torna a parlare della sua ex squadrando un retroscena di mercato. Gianlucatorna a parlare della Roma e lo fa attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport. L’ex dirigente giallorosso, di origini salentine, che ha chiuso male il rapporto con la squadra capitolina è rimasto ugualmente legato a … L'articolo: “ConteRoma” proviene da Inews.it.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Petrachi: 'Conte voleva un giocatore della #Roma, gli dissi: non rompere i c..., non te lo do' ? - SOSFanta : ?? Petrachi: 'Conte voleva un giocatore della #Roma, gli dissi: non rompere i c..., non te lo do' ?… - calciomercatoit : ??? #Roma, #Petrachi a tutto tondo: 'Erano convinti di chiudere con #Conte. #Pallotta un visionario, ma si è fidato… - sportli26181512 : Petrachi: 'Addio alla Roma, tutta la verità. Dissi a Conte di non rompere i c... per Dzeko. Ho incontrato i Friedki… - cmdotcom : #Petrachi: 'Addio alla #Roma, tutta la verità. Dissi a Conte di non rompere i c... per Dzeko. Ho incontrato i… -