Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Milik all’Everton (Di martedì 17 novembre 2020) Calciomercato Napoli: secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, l’ex tecnico azzurro vorrebbe portare l’attaccante polacco, ormai fuori dal progetto di Gattuso, in Premier League. Calciomercato Napoli Dopo Allan, Carlo Ancelotti punta un altro giocatore del Napoli. Stando al “Sun”, il tecnico di Reggiolo vorrebbe portare all’Everton anche Arkadiusz Milik, finito di fatto fuori rosa dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Per non perderlo a parametro zero, i partenopei sono disposti a cederlo a gennaio a un prezzo ragionevole e l’Everton ci starebbe pensando su input di Ancelotti, sotto la cui guida a Napoli Milik ha realizzato 29 gol. I ... Leggi su 2anews (Di martedì 17 novembre 2020): secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, l’ex tecnico azzurro vorrebbe portare l’attaccante polacco, ormai fuori dal progetto di Gattuso, in Premier League.Dopo Allan, Carlopunta un altro giocatore del. Stando al “Sun”, il tecnico di Reggiolo vorrebbe portare all’Everton anche Arkadiusz, finito di fatto fuori rosa dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Per non perderlo a parametro zero, i partenopei sono disposti a cederlo a gennaio a un prezzo ragionevole e l’Everton ci starebbe pensando su input di, sotto la cui guida aha realizzato 29 gol. I ...

loscugnizzo76 : RT @ForzAzzurri1926: CALCIOMERCATO NAPOLI - FINALMENTE VIA! ANCELOTTI LO ATTENDE, IL GIOCATORE E' ARRIVATO AI SALUTI > - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO NAPOLI - FINALMENTE VIA! ANCELOTTI LO ATTENDE, IL GIOCATORE E' ARRIVATO AI SALUTI > - GIUSPEDU : RT @PBPcalcio: Stasera alle 20.50 sono in collegamento a @KissKiss_Napoli @radiokisskiss per parlare di #Calciomercato e #NapoliMilan ?? A… - teo_acm : RT @PBPcalcio: Stasera alle 20.50 sono in collegamento a @KissKiss_Napoli @radiokisskiss per parlare di #Calciomercato e #NapoliMilan ?? A… - Aquila6811 : RT @Enrico1306: #Calciomercato anche la #Lazio, dopo #Inter e #Napoli, osserva da vicino le prestazioni del centrocampista del #Verona #Zac… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Infortunio Osimhen, martedì torna in Italia: le condizioni e il piano del Napoli Calciomercato.com Pedro Guilherme Abreu dos Santos

Nell'estate del 2019 la Fiorentina aveva deciso di investire su Pedro Guilherme Abreu dos Santos, più semplicemente noto come Pedro. L'attaccante classe 1997 di Rio de Janeiro, è arrivato in terra tos ...

Sentenza Juve-Napoli, ex procuratore: “Premeditato? Non è omicidio”

L'ex procuratore della repubblica di Napoli Lepore ha ammesso, riferendosi alla sentenza Juve-Napoli, che ci sono club più influenti ...

Nell'estate del 2019 la Fiorentina aveva deciso di investire su Pedro Guilherme Abreu dos Santos, più semplicemente noto come Pedro. L'attaccante classe 1997 di Rio de Janeiro, è arrivato in terra tos ...L'ex procuratore della repubblica di Napoli Lepore ha ammesso, riferendosi alla sentenza Juve-Napoli, che ci sono club più influenti ...