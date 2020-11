Calciomercato Juventus, tentazione Dybala: rinnovo lontano (Di martedì 17 novembre 2020) Il casa Juventus tiene banco da quasi un anno il caso legato a Paulo Dybala. Oggetto del contendere e che rischia di allontanare le parti in vista del prossimo Calciomercato è il rinnovo di contratto della Joya, che tarda ad arrivare. Secondo Tuttosport, la distanza tra domanda ed offerta rimane netta, con l’argentino che rimarrebbe fisso sugli ormai famosi 15 milioni a stagione. Un periodo di crisi come questo, legato al Covid, potrebbe scoraggiare la Juventus ad assecondare tale richiesta. A ciò si aggiungono anche le recenti prestazioni del 10, apparso fisicamente in ritardo e piuttosto sottotono. Ecco perché alcune pesanti voci potrebbero trovare conferma nella prossima estate e avvicinare l’addio di Dybala ai ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 17 novembre 2020) Il casatiene banco da quasi un anno il caso legato a Paulo. Oggetto del contendere e che rischia di allontanare le parti in vista del prossimoè ildi contratto della Joya, che tarda ad arrivare. Secondo Tuttosport, la distanza tra domanda ed offerta rimane netta, con l’argentino che rimarrebbe fisso sugli ormai famosi 15 milioni a stagione. Un periodo di crisi come questo, legato al Covid, potrebbe scoraggiare laad assecondare tale richiesta. A ciò si aggiungono anche le recenti prestazioni del 10, apparso fisicamente in ritardo e piuttosto sottotono. Ecco perché alcune pesanti voci potrebbero trovare conferma nella prossima estate e avvicinare l’addio diai ...

