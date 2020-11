Calciomercato Juventus | corsa a tre per Rovella | il Genoa fissa il prezzo

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 17 novembre 2020) Tra i giovani che si sono maggiormente messi in luce in questo avvio di stagione, spicca senza dubbio il centrocampista Nicolò. Classe 2001, in poco tempo ha conquistato ile diversi suoi estimatori, tra cui Fabio Paratici. Il prossimo colpo deldella, dunque, potrebbe essere proprio il giovane Grifone, per regalare ad Andrea Pirlo un talento in erba da far sbocciare. Il rapporto del tecnico bianconero con i vari Frabotta e Portanova – ai quali dovrebbe aggiungersi presto il difensore Dragusin – potrebbe indirizzare la scelta di. Su di lui sarebbe in atto unaa tre, con due storiche rivali pronte a contenderlo alla. LEGGI ANCHE:...