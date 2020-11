Calabria: parlamentari e consiglieri M5S, ‘governo nomini Strada, occasione irripetibile’ (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Gino Strada, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando il Governo lo nominerà commissario. I calabresi meritano una sanità pubblica che garantisca loro il diritto di curarsi, basata sull’equità, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. Crediamo che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Immaginiamo che in un prossimo futuro, anche in Calabria si potranno realizzare ospedali moderni, funzionali ed efficienti”. Così nove parlamentari M5S eletti in Calabria e sei consiglieri comunali in una nota congiunta a sostegno di Strada. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Gino, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando il Governo lo nominerà commissario. I calabresi meritano una sanità pubblica che garantisca loro il diritto di curarsi, basata sull’equità, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. Crediamo che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Immaginiamo che in un prossimo futuro, anche insi potranno realizzare ospedali moderni, funzionali ed efficienti”. Così noveM5S eletti ine seicomunali in una nota congiunta a sostegno di. L'articolo ...

