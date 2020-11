Calabria: parlamentari e consiglieri M5S, 'governo nomini Strada, occasione irripetibile' (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Gino Strada, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando il governo lo nominerà commissario. I calabresi meritano una sanità pubblica che garantisca loro il diritto di curarsi, basata sull'equità, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. Crediamo che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Immaginiamo che in un prossimo futuro, anche in Calabria si potranno realizzare ospedali moderni, funzionali ed efficienti". Così nove parlamentari M5S eletti in Calabria e sei consiglieri comunali in una nota congiunta a sostegno di Strada. "Gino ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Gino, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando illo nominerà commissario. I calabresi meritano una sanità pubblica che garantisca loro il diritto di curarsi, basata sull'equità, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. Crediamo che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Immaginiamo che in un prossimo futuro, anche insi potranno realizzare ospedali moderni, funzionali ed efficienti". Così noveM5S eletti ine seicomunali in una nota congiunta a sostegno di. "Gino ...

Comincini : Leggo le agenzie e resto impressionato nel vedere come parlamentari ed esponenti politici calabresi - ma non solo -… - TV7Benevento : Calabria: parlamentari e consiglieri M5S, 'governo nomini Strada, occasione irripetibile'... - Agenparl : SANITA' CALABRIA - PARLAMENTARI E CONSIGLIERI (M5s): 'Gino Strada insieme ai tanti professionisti sanitari della no… - vladimirobcn : @ilriformista i parlamentari del @Mov5Stelle sono come i Commissari in Calabria, trovarne uno buono manco per sbaglio - Angela23763271 : RT @Comincini: Leggo le agenzie e resto impressionato nel vedere come parlamentari ed esponenti politici calabresi - ma non solo - trattino… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria parlamentari Calabria: parlamentari e consiglieri M5S, 'governo nomini Strada, occasione irripetibile' Il Tempo Calabria: parlamentari e consiglieri M5S, ‘governo nomini Strada, occasione irripetibile’

Condividi questo articolo:Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Gino Strada, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando il Governo lo nominerà com ...

CALABRIA: M5S,ORA SERVE COMPETENZA, CREDIBILITÀ E DEDIZIONE

“Auspichiamo che al più presto si possa risolvere la vicenda relativa alla nomina del commissario alla sanità calabrese”. Così in una nota le deputate del Movimento 5 Stelle Ilaria ...

Condividi questo articolo:Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Gino Strada, insieme ai tanti professionisti sanitari della nostra regione, saprà rifondare la sanità calabrese quando il Governo lo nominerà com ...“Auspichiamo che al più presto si possa risolvere la vicenda relativa alla nomina del commissario alla sanità calabrese”. Così in una nota le deputate del Movimento 5 Stelle Ilaria ...