Calabria, Gino Strada: "Accordo tra Emergency e Protezione civile. Al più presto al lavoro per rispondere all'emergenza sanitaria" (Di martedì 17 novembre 2020) Alla fine Gino Strada aiuterà la sanità in Calabria, ma non come commissario. "Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto", ha annunciato lo stesso Strada sui suoi canali social. "Ringrazio il governo – ha aggiunto – per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno". Poco prima a 'Carta Bianca' su Rai 3 il ministro della salute, ...

